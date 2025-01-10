Водителей-симулянтов будут лишать прав

Верховный суд России вынес решение, что водитель, который неоднократно имитировал выдох при проверке на алкотестере, считается отказавшимся от освидетельствования, поэтому может быть лишен водительского удостоверения. Об этом пишет газета «Известия».

Верховный суд рассмотрел дело автомобилиста из Архангельской области, который отказался от проверки на алкотестере, в который ему предложили подышать полицейские, и потребовал провести медицинское освидетельствование у врачей-наркологов. При этом в наркодиспансере он имитировал выдохи в спецсредство, объясняя это тем, что страдает бронхиальной астмой.

Мировой суд лишил его водительских прав на 1 год 7 месяцев и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако мужчина не согласился с этим и обратился с жалобой в Верховный суд РФ, который, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что действия автоинспекторов и наркологов законны, а процессуальный порядок проведения медицинского освидетельствования был соблюден.

В итоге ВС отказал ему в удовлетворении жалобы и оставил в силе решения нижестоящих судов.

«Решение Верховного суда позволит привлечь к ответственности нетрезвых автомобилистов-актеров и водителей-симулянтов», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В июле сообщалось, что водители, которым алкотестер показал положительный результат, все еще могут доказать отсутствие алкоголя в организме. При таком сценарии можно настоять на повторной проверке через 20 минут.

Ранее в Аргентине полиция пыталась заставить дипломатов РФ пройти проверку на алкотестере.