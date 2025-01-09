В Подмосковье подняли стоимость проезда по платной дороге М-11 «Нева»

Тарифы на проезд по платному участку М-11 «Нева» в Подмосковье повысили на 9%

В Подмосковье подорожал проезд по платной трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает пресс-служба «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК).

«Изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. Так, для легковых автомобилей цена вырастет от 10 до 100 рублей за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда», — заявили в СЗКК.

Новые тарифы за проезд от Москвы до Солнечногорска начали действовать с 9 января 2025 года.

До этого Госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам.

В среднем рост цен составил 8%, однако на некоторых участках тарифы подскочили на 15–25%. Максимально (+25%) подорожал проезд для «легковушек» на М-3 в Калужской области (124–194-й км) в будние дни. В выходные дни тариф вырос на 10%. На М-4 подорожание составило 6–20%. Отмечается, что максимальный рост цен (+20%) зафиксировали на обходе Воронежа, а на Дальнем Западном обходе Краснодара подорожание оценивается в 16,7%. Это значит, что теперь путь из Москвы до Краснодара обойдется в 3,6–4,7 тыс. руб. в зависимости от дня недели.

Ранее Автодор увеличил до 2 часов нештрафуемый интервал на платной трассе «Нева».