В России подняли стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсант». Решение объяснили «инфляционным процессом».

В среднем рост цен составил 8%, однако на некоторых участках тарифы подскочили на 15-25%. Максимально (+25%) подорожал проезд для «легковушек» на М-3 в Калужской области (124-194-й км) в будние дни. В выходные дни тариф вырос на 10%. На М-4 подорожание составило 6-20%. Отмечается, что максимальный рост цен (+20%) зафиксировали на обходе Воронежа, а на Дальнем Западном обходе Краснодара подорожание оценивается в 16,7%. Это значит, что теперь путь из Москвы до Краснодара обойдется в 3,6-4,7 тыс. руб. в зависимости от дня недели.

Меньше всего подорожал проезд на М-12, где цены выросли всего на 1-7%. На ЦКАД повышение составило в среднем 14-15% на всех участках. На платном участке М-1 тариф подскочил на 13,3%, а на М-11 от Солнечногорска до Твери — на 12,5%.

В феврале этого года Владимир Путин поручил «Автодору» и правительству проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток». В марте их признали обоснованными. На тот момент стоимость поездки по М-12 от Москвы до Казани для «легковушки» составляла 4481 рубль, то есть 6 рублей 4 копейки за проезд 1 км платного участка. Если учесть максимальную скидку по программе лояльности, то дорога обходилась в 3809 рублей. За путь от Арзамаса до Казани приходилось платить 1660 рублей — 5 рублей 9 копеек за 1 км. В «Автодоре» добавили, что тарифы на М-12 сопоставимы с тарифами на платных участках М-11 «Нева».

Ранее «Автодор» призвал водителей отложить поездки по М-11 на летних шинах.