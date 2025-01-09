Полиция нашла москвичку на Lexus, непропускавшую скорую помощь

В Москве привлекли к ответственности женщину, которая на автомобиле Lexus RX не пропустила машину скорой помощи с включенными спецсигналами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В отношении 45-летней местной жительницы составлены протоколы об административном правонарушении и 13 материалов об «Уклонении от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что видеорегистратор автомобиля скорой помощи запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красная машина Lexus едет впереди автомобиля спецслужб и не пропускает его вперед. При этом слышно, что у машины скорой помощи включен специальный звуковой сигнал, который указывает другим участникам движения, что нужно уступить дорогу.

Уточняется, что медицинские работники планировали написать на москвичку заявление в полицию. Также известно, что собственником машины Lexus RX является ведущий специалист по PR в центре «Крылья» Евгения П.

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