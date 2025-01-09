Спортсмен, избивший пенсионера на переходе, ранее проявлял агрессивное поведение

Житель Владивостока, задержанный за избиение пенсионера на пешеходном переходе, уже неоднократно проявлял агрессию. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Ранее он совершал странные и противоправные действия. В частности, одна из местных жительниц рассказала, что мужчина измазал ее автомобиль яйцами. Эти инциденты вызвали недовольство у жителей, однако до недавнего времени они не привлекали должного внимания», — сообщают соседи владивостокца.

Уличные камеры запечатлели, как мужчина забрасывал яйцами серый автомобиль, а после ушел в подъезд, несколько раз оглянувшись. На опубликованных фотографиях машины видно, что яйца владивостокец разбивал о стекла, двери и капот автомобиля.

До этого появились кадры, на которых видно, как пожилой пешеход рукой задевает автомобиль Toyota Mark. Водитель выбегает из машины и несколько раз ударяет мужчину, после чего тот падает на асфальт.

Ранее водителя, который избил пожилого пешехода, задержали.