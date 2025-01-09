В Кисловодске на видео попало, как автомобиль ехал по пешеходной лестнице

В Кисловодске 7 января автомобиль проехал по пешеходной лестнице и повредил ее. Об этом сообщает глава Кисловодска Евгений Моисеев в своей группе во ВКонтакте.

«Вчера вечером по улице Декабристов, 36, между 3 и 2 корпусом на любительское видео попал водитель, который спускался по пешеходной лестнице», — написал Моисеев.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео, которое после отправили Евгению Моисееву в личные сообщения. На кадрах видно, как автомобиль едет вниз по лестнице. После чего выезжает на газон, затем – на проезжую часть. Автомобиль останавливается, и водитель покидает транспортное средство, оставив машину на дороге.

По словам главы города, номера автомобиля не видно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя. Помимо штрафа водитель должен будет оплатить ремонт лестницы.

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