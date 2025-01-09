Россиянам рассказали, когда надо менять автомобильный аккумулятор

Автоэксперт Колодочкин: аккумулятор надо менять каждые четыре года

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, когда надо менять автомобильный аккумулятор.

«Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020, средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды — не менее 48 месяцев, но не более 100 тысяч км пробега», — сказал Колодочкин.

По его словам, если батарее более четырех лет, доверять ей не стоит.

До этого Колодочкин рассказал о жизненно необходимых вещах для автомобиля.

«Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли. Чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой», — сказал Колодочкин.

Кроме того, надо проверить аккумулятор. Если он быстро разряжается, его надо заменить. Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее.

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