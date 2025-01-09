Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда надо менять автомобильный аккумулятор

Автоэксперт Колодочкин: аккумулятор надо менять каждые четыре года
close
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, когда надо менять автомобильный аккумулятор.

«Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020, средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды — не менее 48 месяцев, но не более 100 тысяч км пробега», — сказал Колодочкин.

По его словам, если батарее более четырех лет, доверять ей не стоит.

До этого Колодочкин рассказал о жизненно необходимых вещах для автомобиля.

«Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли. Чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой», — сказал Колодочкин.

Кроме того, надо проверить аккумулятор. Если он быстро разряжается, его надо заменить. Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее.

Ранее водителям объяснили, почему зимой часто горят автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами