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Водителям объяснили, почему зимой часто горят автомобили

Автоэксперт Родионов назвал три причины возгорания автомобиля зимой

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

Причиной возгорания автомобиля может стать течь технической жидкости. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Дубеют различные резиновые детали, пластиковые трубки трескаются и переламываются, хомуты ослабевают, материалы сжимаются. В итоге появляются течи. Теперь любая искра может вызвать пожар», — сказал эксперт.

Еще одна причина — короткое замыкание. Оно возникает по разным причинам. Например, из-за повышенной нагрузки электросети зимой, а также использования нештатного оборудования.

Кроме того, машина может загореться из-за использования обогревательных приборов. До сих пор случаются истории, когда водители пытаются разморозить свои автомобили «дедовскими» методами: газовыми горелками, электроплитами и другими бытовыми отопительными приборами. Если есть течи, пожар неизбежен.

Избежать или снизить риск возникновения возгорания можно, если регулярно проводить диагностику автомобиля на профессиональном сертифицированном сервисе, сказал автоэксперт.

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