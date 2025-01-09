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Внука Нельсона Манделы задержали за угон машины

Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы арестован за угон автомобиля
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Themba Hadebe/AP

В Йоханнесбурге в бывшем доме экс-президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы обнаружили угнанный автомобиль, передает SABC News.

Как рассказали в полиции, сообщение о продаже белой Toyota Corolla было получено накануне. После этого были арестованы женщина и еще четверо подозреваемых в угоне, включая внука Манделы.

«Последующий обыск помещения привел к обнаружению одного незарегистрированного огнестрельного оружия», — рассказали в правоохранительных органах.

Два года назад внучка Нельсона Манделы, писательница и активистка Золека, обвинила принца Гарри и Меган Маркл в «краже» слов известного родственника, а также в использовании имени Манделы для «зарабатывания миллионов». По ее словам, она восхищается принцем Гарри за то, что у него хватило смелости отделиться от королевской семьи, но герцоги Сассекские не могут сравнивать свои внутрисемейные разборки с долгим путем ее деда к свободе.

Ранее мужчина угнал грузовик с новогодними подарками.

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