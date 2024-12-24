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Полицейские ищут мужчину, угнавшего грузовик с рождественскими подарками

News: в Австралии полицейские ищут мужчину, который угнал грузовик с новогодними подарками
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии полицейские ищут мужчину, укравшего грузовик с рождественскими подарками, пишет портал News.

Полиция Виктории разыскивает мужчину, который угнал фургон, наполненный рождественскими посылками. Инцидент произошел в южном пригороде Мельбурна, где злоумышленник проник в машину, «полную подарков для хороших мальчиков и девочек».

После угона мужчина скрылся на краденом автомобиле, который позже был найден брошенным на железнодорожной станции Хэмптона. Сейчас его активно ищут полицейские, изучая материалы с уличных камер наблюдения.

Представитель полиции отметил, что «этот Гринч не зеленый», возрастом примерно 30 лет, с ростом около 170 см.

Ранее женщина пожаловалась в отдел кадров из-за «непонятного» подарка от тайного Санты.

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