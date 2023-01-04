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Внучка Нельсона Манделы обвинила принца Гарри и Меган Маркл в «зарабатывании миллионов» на ее семье

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Netflix

Внучка Нельсона Манделы, писательница и активистка Золека обвинила принца Гарри и Меган Маркл в «краже» слов известного родственника, а также в использовании имени Манделы для «зарабатывания миллионов». Об этом сообщает The Daily Mail.

«Люди годами воровали цитаты деда и использовали его наследие, потому что знали, что его имя хорошо продается. Гарри и Меган ничем от них не отличаются», — сказала Золека Мандела.

Она подчеркнула, что восхищается принцем Гарри за то, что у него хватило смелости отделиться от королевской семьи. «Но за это приходится платить и уметь самому финансировать свою жизнь. Я примирилась с тем, что люди используют имя дедушки, но подобное все равно каждый раз глубоко расстраивает и утомляет», — призналась Мандела. Она также отметила, что герцоги Сассекские не могут сравнивать свои внутрисемейные разборки с долгим путем ее деда к свободе.

В конце декабря вышел фильм на Netflix «Live To Lead» («Жить, чтобы вести»), спродюсированный герцогами Сассекскими. В нем рассказывается о жизненном пути премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, экоактивистки Греты Тунберг и бывшего президента ЮАР, борца с политикой апартеида, Нельсона Манделы.

В частности, фильм показывает кадры, на которых Мандела выходит из тюрьмы в 1990 году спустя 27 лет заточения. Кроме того, принц Гарри цитирует Манделу, говоря: «В жизни важно не сам факт того, что мы жили». «А то, каким образом мы изменили жизнь», — заканчивает Меган Маркл. Участие в проекте также принимает Фонд Нельсона Манделы.

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