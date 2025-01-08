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Владельцы Lexus GX пожаловались на качество своих автомобилей

The Drive: владельцы Lexus GX жалуются на плавящиеся от жары зеркала
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Toyota Motor Sales

Владельцы новых внедорожников Lexus GX из США недовольны качеством своих машин, сообщает The Drive.

По данным издания, на некоторых Lexus GX корпуса зеркал под воздействием солнца деформировались. В другом случае расплавилась черная пластиковая отделка дверей. Также есть случаи деформации пластиковых частей рейлингов на крыше.

Как сообщил изданию владелец пострадавшего Lexus GX из Аризоны, его машина четыре дня стояла возле подъезда, после чего корпус бокового зеркала расплавился. Местный дилер заявил, что нагревательный элемент в зеркале не виноват и что все работает правильно.

В компании Lexus пока ситуацию с качеством автомобилей не комментируют.

До этого стало известно, что в России пройдет отзывная кампания в отношении 3,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, которые могут самопроизвольно двигаться при переводе рычага трансмиссии в нейтральное положение. Из-за особенностей конструкции одного из дисков тормозной муфты при переводе трансмиссии в нейтральное положение диски не сразу выходят из зацепления с пластинами и часть крутящего момента продолжает передаваться на колеса.

Официальный представитель Toyota в России известит владельцев о необходимости перекалибровки блока управления автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что у Lada Granta начала трескаться краска на бамперах.

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