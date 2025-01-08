Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о минусах внедорожника Land Rover Discovery 4

Автоэксперт Виноградов перечислил три минуса внедорожника Land Rover Discovery 4
close
Land Rover

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о подержанном внедорожнике Land Rover Discovery 4.

«Большая часть представленных на вторичном рынке Land Rover Discovery 4 оснащены трехлитровым дизельным двигателем V6. Он унаследовал слабость младшего двигателя 2.7. Это проворот вкладышей, который в самых страшных случаях приводит к поломке коленчатого вала», — сказал Виноградов.

У некоторых автомобилей случались проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Проблема решается перепайкой транзистора селектора.

В подвеске наименьший ресурс – у передних рычагов: он составляет порядка 100 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам перечислили минусы внедорожника Nissan Patrol.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами