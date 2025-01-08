Россиянам рассказали о минусах внедорожника Land Rover Discovery 4

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о подержанном внедорожнике Land Rover Discovery 4.

«Большая часть представленных на вторичном рынке Land Rover Discovery 4 оснащены трехлитровым дизельным двигателем V6. Он унаследовал слабость младшего двигателя 2.7. Это проворот вкладышей, который в самых страшных случаях приводит к поломке коленчатого вала», — сказал Виноградов.

У некоторых автомобилей случались проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Проблема решается перепайкой транзистора селектора.

В подвеске наименьший ресурс – у передних рычагов: он составляет порядка 100 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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