Россиянам перечислили минусы внедорожника Nissan Patrol

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах внедорожника Nissan Patrol с индексом Y62 за 2 млн рублей.

«Под капотом Nissan Patrol будет огромный бензиновый двигатель V8 мощностью 405 л.с. Помимо таких недостатков, как большой транспортный налог и высокий расход топлива, у него есть парочка болячек. Главная – это низкий ресурс цепи ГРМ. Гидротрансформатор «автомата» также не отличается большим ресурсом», - сказал Виноградов.

Кроме того, у многих Nissan Patrol появляется стук в рулевом механизме к 100 тыс. километров, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал недостатки кроссовера Belgee X70.

«У X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть», — сказал Зиновьев.

Также у автомобиля скромный дорожный просвет (170 мм) и небольшой объем багажника, указал он.

Ранее были названы пять минусов кроссовера Mitsubishi Outlander.