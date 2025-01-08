Московских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах вечером 8 января

В Москве вечером 8 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе ожидается дождь. Температура вечером опустится ниже 0°С. Возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении канала.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, торможений, перестроений. Кроме того, в ЦОДД посоветовали быть аккуратными про нахождении около пешеходных переходов.

5 января центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. По данным экспертов, на Рождество потепление прорвется в Центральную Россию и окажется довольно затяжным. Но уже к середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений.

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.