Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах вечером 8 января

ЦОДД предупредил водителей о сильном дожде и гололеде вечером 8 января
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве вечером 8 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе ожидается дождь. Температура вечером опустится ниже 0°С. Возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении канала.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, торможений, перестроений. Кроме того, в ЦОДД посоветовали быть аккуратными про нахождении около пешеходных переходов.

5 января центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. По данным экспертов, на Рождество потепление прорвется в Центральную Россию и окажется довольно затяжным. Но уже к середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений.

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами