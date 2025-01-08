Названы самые популярные подержанные автомобили у россиян

В России по итогам 2024 года самой популярной моделью авто на вторичном рынке стала Lada 2190 Granta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Лидером вторичного авторынка среди моделей стала Lada 2190 Granta, показавшая 12-процентный прирост перерегистраций с 133,8 до 150 тыс. единиц Также в топ-5 самых востребованных моделей рынка авто с пробегом в 2024 году вошли еще две Lada — Lada 2107 (144 тыс. авто, +4%) и Lada 2114 (125 тыс. авто, -6%)», — говорится в сообщении портала.

Звание самой продаваемой иномарки с пробегом в 2024 году досталось модели Kia Rio, перерегистрации которой выросли на 6% по сравнению с 2023 годом (с 136,757 до 145,155 авто).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

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