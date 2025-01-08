Названы причины рекордного роста продаж авто в России

На рекордные продажи автомобилей в России в 2024 году повлияли несколько факторов, заявил в эфире радио kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Во-первых, у нас был накопленный неудовлетворенный спрос еще со времен ковида. Во-вторых, люди покупали машины как в последний раз, пытаясь упредить рост цен: потому что утилизационный спрос был поднят в прошлом году дважды, и будет подниматься каждый год (в этом году его тоже уже подняли)», — сказал Шапарин.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023-м.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее эксперты назвали новые автомобильные бренды, которые появятся в России в 2025 году.