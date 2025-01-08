Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, как предотвратить аквапланирование

Автоэксперт Кадаков перечислил три способа предотвратить аквапланирование
close
Shutterstock

Потеря сцепления шины с дорогой из-за слоя воды на ее поверхности называется аквапланированием. Для предотвращения такого эффекта необходимо соблюдать несколько правил, заявил в интервью tvzvezda.ru автомобильный эксперт Максим Кадаков.

«Рулем мы не крутим, как мы ехали на прямом руле — так прямо мы и едем. Водяная гладь не бесконечная, закончится скоро. И когда колеса снова найдут зацеп, то важно, чтобы они смотрели прямо», — заявил автоэксперт.

По словам Кадакова, чем выше скорость автомобиля, тем меньше пятно контакта и выше вероятность потерять контроль. Кроме того, риск аквапланирования выше, если на автомобиле установлены изношенные покрышки. Поэтому важно соблюдать скоростной режим и поменять шины на новые.

Также, по словам специалиста, не стоит ездить в дождливую погоду по дороге с колеей. В ней скапливается вода, что повышает риска аквапланирования.

До этого россиянам рассказали, как нужно ездить на автомобиле в непогоду зимой.

Так, начинать и заканчивать движение нужно плавно, поскольку резкое нажатие на педали может стать причиной потери контроля над автомобилем. Также важно быть особенно внимательным на дороге и избегать резких маневров: вождение в непогоду должно быть понятно другим водителям.

В зимнее время следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, поскольку в этот период увеличивается тормозной путь, отмечает эксперт. Также важно правильно пользоваться дополнительными источниками освещения и противотуманными фарами, которые стоит включать в случае ограниченной видимости. При этом, при такой видимости не стоит обгонять, а если не видно разметки, то следует ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами