Водителям рассказали, как предотвратить аквапланирование

Потеря сцепления шины с дорогой из-за слоя воды на ее поверхности называется аквапланированием. Для предотвращения такого эффекта необходимо соблюдать несколько правил, заявил в интервью tvzvezda.ru автомобильный эксперт Максим Кадаков.

«Рулем мы не крутим, как мы ехали на прямом руле — так прямо мы и едем. Водяная гладь не бесконечная, закончится скоро. И когда колеса снова найдут зацеп, то важно, чтобы они смотрели прямо», — заявил автоэксперт.

По словам Кадакова, чем выше скорость автомобиля, тем меньше пятно контакта и выше вероятность потерять контроль. Кроме того, риск аквапланирования выше, если на автомобиле установлены изношенные покрышки. Поэтому важно соблюдать скоростной режим и поменять шины на новые.

Также, по словам специалиста, не стоит ездить в дождливую погоду по дороге с колеей. В ней скапливается вода, что повышает риска аквапланирования.

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Так, начинать и заканчивать движение нужно плавно, поскольку резкое нажатие на педали может стать причиной потери контроля над автомобилем. Также важно быть особенно внимательным на дороге и избегать резких маневров: вождение в непогоду должно быть понятно другим водителям.

В зимнее время следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, поскольку в этот период увеличивается тормозной путь, отмечает эксперт. Также важно правильно пользоваться дополнительными источниками освещения и противотуманными фарами, которые стоит включать в случае ограниченной видимости. При этом, при такой видимости не стоит обгонять, а если не видно разметки, то следует ориентироваться на дорожные знаки.

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