Пенсионер, избитый водителем на переходе во Владивостоке, записал ответное видео

Во Владивостоке избитый водителем пенсионер заявил на видео о его опасности

Житель Владивостока Арсен Скородень, избитый водителем Toyota на пешеходном переходе, заявил, что не принимает извинений обидчика и считает его опасным для общества. Видеоролик с его выступлением разместил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края».

«Я считаю, что он опасен, если мне уже угрожал. И просто так выскочить... Если еще будет какая-нибудь авария, он может точно так же выскочить и избить другого водителя. Я считаю, что это социально опасный элемент», — сказал Скородень.

Суд избрал нападавшему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура не согласилась с этим решением.

Нападение произошло во Владивостоке на улице Приходько. Пожилой мужчина, возвращавшийся с работы, натолкнулся на белый автомобиль Toyota, затормозивший на «зебре». После этого из машины выскочил водитель и несколько раз ударил пешехода по лицу, сбив его с ног.

Ранее в Бурятии водитель, которого остановили за нетрезвое вождение, снова сел за руль пьяным и приехал в ГИБДД с оружием.