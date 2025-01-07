Пойманный за пьянство водитель в Бурятии приехал к гаишникам с оружием

В Бурятии водитель приехал с оружием в ГИБДД, чтобы разобраться с инспекторами

В Бурятии водитель, пойманный пьяным за рулем, приехал в отдел Госавтоинспекции с оружием. Его вторично привлекли к ответственности за пьяное вождение. Об этом сообщает «Газета РБ».

«В отношении нарушителя составили административный протокол. Однако спустя несколько часов автомобилист вновь сел за руль транспортного средства и приехал к отделу полиции, якобы, для выяснения обстоятельств правонарушения», — отмечается в публикации.

Сотрудники оформили на него второй протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. При осмотре машины они нашли предмет, конструктивно схожий с оружием. Он изъят и направлен на экспертизу. Помимо административных протоколов, нарушителю грозит уголовная ответственность. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее в Уфе сотрудники ДПС отобрали у водителя, не имеющего прав, два автомобиля за одну ночь.