Водитель вылетел из машины при ДТП и попал на видео в Армавире

В Армавире водитель взлетел в воздух при ДТП и попал на видео

В Армавире (Краснодарский край) мужчина вылетел из перевернувшегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видео с моментом ДТП.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль белого цвета занесло на большой скорости, после чего он опрокинулся и начал вращаться вокруг своей оси.

На втором витке из машины выбросило мужчину, который взлетел на высоту нескольких метров и упал на землю за пределами проезжей части.

Машина продолжила переворачиваться и в конечном итоге ударилась о столб. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Соликамске автомобиль после заноса врезался в сугроб и опрокинулся. Момент этого ДТП также попал на видео. Машину поставили на колеса очевидцы происшествия.

Ранее в Уфе сотрудники ГИБДД изъяли у водителя два автомобиля за ночь.