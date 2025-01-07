Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель вылетел из машины при ДТП и попал на видео в Армавире

В Армавире водитель взлетел в воздух при ДТП и попал на видео
close
Кадр видео: телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»

В Армавире (Краснодарский край) мужчина вылетел из перевернувшегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видео с моментом ДТП.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль белого цвета занесло на большой скорости, после чего он опрокинулся и начал вращаться вокруг своей оси.

На втором витке из машины выбросило мужчину, который взлетел на высоту нескольких метров и упал на землю за пределами проезжей части.

Машина продолжила переворачиваться и в конечном итоге ударилась о столб. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Соликамске автомобиль после заноса врезался в сугроб и опрокинулся. Момент этого ДТП также попал на видео. Машину поставили на колеса очевидцы происшествия.

Ранее в Уфе сотрудники ГИБДД изъяли у водителя два автомобиля за ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами