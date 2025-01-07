Внедорожники Tank подорожали в России за счет отказа от скидок

Китайский автомобильный бренд Tank увеличил цены представленных в России внедорожников за счет отказа от ранее действовавших скидок. Об этом сообщает портал iXBT.

«Если в декабре 2024 года на Tank 300 действовала прямая скидка в размере 100 тыс. рублей, а Tank 500 можно было купить с прямой скидкой 150 тыс. рублей, то в новой редакции прайс-листа прямых скидок на эти модели не предусмотрено вовсе», — отмечается в публикации.

Новая цена Tank 300 после этой меры составляет 4,5–5,1 млн рублей. Более крупный Tank 500 обойдется в 6,8–8,25 млн рублей.

До этого стало известно, что УАЗ увеличил цены на свои внедорожники. Автомобили «Патриот» и Пикап», выпущенные в 2025 году, стали на 80 тыс. дороже тех, что произведены в 2024-м. Внедорожник «Хантер» 2025 года подорожал на 70 тыс. рублей.

Ранее в Уфе инспекторы ДПС отобрали у несовершеннолетнего водителя два автомобиля за два часа.