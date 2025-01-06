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Мошенники отобрали у волонтера автомобиль, на котором он возил помощь на СВО

Мошенники отобрали автомобиль, на котором волонтер возил помощь на СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мошенники отобрали у курского волонтера Андрея Лямцева автомобиль, на котором он доставлял гуманитарную помощь на СВО и вывозил пострадавших из приграничного региона. Об этом RT рассказал сам волонтер.

По его словам, инцидент произошел в Ростовской области. Мужчина договорился с эвакуатором отвезти автомобиль на СТО за 23 тыс. рублей, но вместо этого машину доставили на закрытую стоянку и потребовали сумму больше на 60 тыс. рублей.

После отказа Андрея Лямцева заплатить за автомобиль машину оставили на эвакуаторе и заблокировали со всех сторон. После чего, по словам самого волонтера, автомобиль сбросили на землю, и машина получила серьезные повреждения. Когда волонтер попытался препятствовать этому, его избили и распылили в глаза перцовый баллончик.

Директор фирмы Игорь Беликов рассказал RT, что Андрея Лямцева предупреждали о платном простое. Также, по его словам, волонтер первый напал на водителя эвакуатора.

Telegram-канал «ЧП Ростов» утверждает, что после вмешательства врио губернатора Курской области Александра Хинштейна волонтеру вернули автомобиль.

Ранее сообщалось, что рязанцы упали на ребенка во время драки в автобусе.

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