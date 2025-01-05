На видео попало, как подростки разбили на праздниках машину родителя

В городе Лесозаводске Приморского края 1 января подростки заехали на детскую горку на автомобиле и упали в обрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Несколько не очень трезвых парней решили съездить за добавкой, а заодно и просто немного покататься. В какой-то момент водителю пришла идея заехать на детскую горку. О том, что после заезда на нее нужно будет еще и резко затормозить, водителю идея не пришла», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели момент ДТП. На кадрах видно, как водитель заезжает на горку, при этом пассажиры пытаются его отговорить. На видео, снятых уже после аварии, видно, что автомобиль лежит в обрыве, а один из пассажиров показывает, что получил травму руки.

Уточняется, что машина слетела с горки с другой стороны и врезалась в дерево. Пассажиры получили легкие травмы, а автомобилю Honda теперь требуется дорогостоящий ремонт.

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