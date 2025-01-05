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На видео попало, как дети забрасывали петардами проезжающие машины во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как дети бросали петарды в проезжающие авто
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Shutterstock/InfinitumProdux/FOTODOM

Во Владивостоке подростки бросали петарды в проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Судя по кадрам, видео снято в районе Луговой», — говорится в сообщении.

Подростки снимали происходящее на видео. На кадрах видно, как несовершеннолетние стоят на гараже и с высоты бросают петарды в проезжающие автомобили, слышны взрывы. После этого подростки закидывают снаряд в подъезд дома, где стоит человек, там петарда взрывается.

Судя по видео, несовершеннолетние также выслеживали машины и старались кидать снаряды на дорогу таким образом, чтобы петарда успела взорваться в момент, когда автомобиль будет проезжать. Помимо этого, подростки забрасывали машины снежками, а водители сигналили нарушителям. После каждого броска злоумышленники убегали и пытались скрыться.

До этого сообщалось, что в Самаре дети взорвали петарду под припаркованным во дворе автомобилем.

Ранее «взбесившийся» салют расстреливал людей и автомобили в Подольске.

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