На видео попало, как саратовец на скорости протаранил семь автомобилей

В Саратове водитель протаранил семь автомобилей и попал на видео

В Саратове водитель на большой скорости протаранил семь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов Жесть» и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло в Заводском районе города на улице Чернышевского. Водитель остался жив, он госпитализирован.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль едет по улице на высокой скорости, на короткое время взлетает над проезжей частью и врезается и врезается в ряд машин, припаркованных перпендикулярно проезжей части. При этом автомобиль едва не сбил человека, который в этот момент гулял с собакой.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «ЧП Саратов», видно, что наиболее сильные механические повреждения получили два автомобиля: у кроссовера Belgee красного цвета разбита передняя часть, у внедорожника Mitsubishi Pajero Sport полностью деформировался кузов от удара в левый бок. ДТП совершил водитель кроссовера Belgee.

Ранее на видео попали последствия тяжелого ДТП с Toyota Land Cruiser на трассе «Колыма».