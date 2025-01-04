Серийных угонщиков корейских и японских авто задержали в Москве

В Москве полиция задержала банду угонщиков корейских и японских машин

Полицейские задержали группу мужчин, которые специализировались на угонах японских и корейских автомобилей в Московском регионе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мужчины искали иномарки, вскрывали их и похищали с целью дальнейшего сбыта. Для отключения охранной сигнализации использовались устройства подавления GPS-сигналов. Задокументировано 12 эпизодов противоправной деятельности», — написала Волк.

Ущерб от деятельности угонщиков составил 43 млн рублей. Задержаны четверо подозреваемых, ранее они уже были судимы. Уголовные дела о краже машин объединены в одно производство, его расследует следственное управление УВД по ТиНАО города Москвы.

Следователи ищут украденные автомобили и возможных сообщников задержанных. Четверо фигурантов дела заключены под стражу.

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