На видео попали последствия лобовой аварии Toyota Land Cruiser и грузовика на Колыме

В Магаданской области у Land Cruiser сплющило крышу при ударе о грузовик

В Магаданской области произошло лобовое ДТП внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и грузовика, передняя часть легкового автомобиля оказалась полностью уничтожена. Видеозапись последствий аварии опубликовало региональное управление МЧС.

«Из автомобиля Тойота Прадо деблокированы два человека. Информация уточняется», — отмечается в сообщении ведомства.

На федеральной трассе «Колыма» автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком Sitrak, уточняет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Магаданской области. В результате аварии 40-летнему водителю внедорожника выжить не удалось, его 19-летняя пассажирка госпитализирована.

На видео с последствиями аварии видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения, у него полностью разбит моторный отсек и сорвана часть крыши.

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