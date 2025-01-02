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Водитель Audi, катавший Деда Мороза на елке по Челябинску, отделался штрафом

В Челябинске оштрафовали водителя, который катал Деда Мороза на елке

Полиция Челябинска установила участников новогоднего уличного заезда, где водитель буксировал елку с сидевшим на ней человеком в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

«Молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ, а также по ст. 12.30 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что ранее водитель автомобиля Ауди трижды привлекался к административной ответственности.

2 декабря Telegram-канал «Наш Челябинск» опубликовал видео, где автомобиль на большой скорости тащит за собой елку, на которой сидит человек в костюме Деда Мороза. Все это происходит под выстрелы фейерверков. Позже правоохранительные органы заинтересовались видео.

До этого в столице на видео сняли Деда Мороза, который пытается достать подарок из грузовика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.

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