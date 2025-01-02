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Редкий спорткар Porsche выставили на аукцион

На аукцион выставили редкий спортивный автомобиль Porsche 910
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Jörn Friederich/imageBROKER.com/Global Look Press

На аукционе Mecum выставили на продажу спортивный Porsche 910. Всего было собрано 12 таких машин. Об этом сообщает auto.ru.

«Это первый из всего 12 собранных «короткохвостых» спорткаров 910 и один из шести, имеющих допуск на дороги общего пользования. Кроме того, среди пилотов этого экземпляра значится молодой Ники Лауда — будущий трехкратный чемпион Формулы-1», — говорится в сообщении.

Автомобиль оснащен двухлитровым оппозитным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Вместе с машиной нынешний владелец отдает фотографии процесса восстановления автомобиля, исторические снимки, на которых Ники Лауда стоит рядом с Porsche 910. Кроме того, будущий собственник получит специальный домкрат и историческую сервисную книжку на машину. Стартовая цена Porsche 910 пока не объявлена.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

с момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.

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