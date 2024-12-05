Редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей

В Москве выставили на продажу редчайший Rolls-Royce 1935 года с пробегом 100 км за 37 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте классифайда «Авто.ру».

Сообщается, что модель Rolls-Royce 20/25 выпускали с 1929 по 1936 год. Конкретно экземпляру, выставленному на продажу, 89 лет, по словам продавца, пробег кабриолета – 100 км. Уточняется, что под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 25 л. с., коробка переключения передач механическая, а привод задний. Автомобиль в хорошем состоянии и не требует ремонта.

Уточняется, что некоторые версии этого автомобиля имеют высокую коллекционную ценность, однако данная модель к ним не относится. Так, в марте 2022 года Rolls-Royce 20/25 в версии Drophead Coupe 1931 года выпуска продали на аукционе за $268,8 тыс. (27,4 млн рублей).

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