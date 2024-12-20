В Белоруссии рухнули цены на новые Lada Granta

В Белоруссии лифтбеки Lada Granta продают на 17% дешевле, чем в России

В Белоруссии дилеры «АвтоВАЗа» снизили стоимость лифтбека Lada Granta до 30 тыс. белорусских рублей (885 тыс. российских рублей). Об этом сообщает Quto. В России самый доступный вариант пятидверки стоит 1,05 млн рублей.

«Причины того, почему автомобили Lada обходятся нашим соседям дешевле, чем нам, известны: в Белоруссии марки Geely и Lada соревнуются, кто продаст автомобиль дешевле, так как АвтоВАЗ хочет занять лидирующие позиции», — говорится в сообщении портала.

В комплектацию лифтбека Lada Granta входят антиблокировочная система тормозов, передние подушки безопасности, бортовой компьютер, электроусилитель руля, подогрев передних сидений.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» собрал на своем конвейере пробный лифтбек Lada Granta в комплектации Club Luxe.

На автомобиль установлен полный электропакет (обогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, пульт дистанционного управления), также присутствует климат-контроль и щетка очистителя заднего стекла, противотуманные фары, система ММС Enjoy.

Выпуск автомобилей Granta в комплектации Club Luxe начнется в скором времени.

Ранее была названа дешевая китайская альтернатива седану Lada Granta.