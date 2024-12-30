«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен на автомобили Lada с 14 января

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 14 января 2025 года проиндексирует цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от предприятия.

«Несмотря на сложные макроэкономические обстоятельства, компания сохранит текущие цены на автомобили Lada до 14 января 2025 года, когда будет осуществлена запланированная индексация для ряда моделей и модификаций», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Средний процент корректировки цен будет ниже значений накопленной инфляции.

Отмечается, что в 2024 году «АвтоВАЗ» дважды повышал цены на Lada.

В компании напомнили, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал не повышать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем «АвтоВАЗ» собирался действовать по обстановке.

До этого стало известно, что за три последних года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Granta в базовой комплектации на четверть.

В 2021 году Lada Granta стоила от 560 тыс. рублей до 808 тыс. рублей в зависимости от версии. В августе 2024 года «АвтоВАЗ» в четвертый раз за этот год поднял цены на автомобили Lada. Стоимость базового седана Lada Granta составила 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии рухнули цены на новые Lada Granta.