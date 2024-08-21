Стало известно, насколько подорожала самая дешевая Lada Granta за три года

За три последних года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Granta в базовой комплектации на четверть. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh.

«В 2021 году Lada Granta стоила от 560 тыс. рублей до 808 тыс. рублей в зависимости от версии. В декабре 2022 года базовая комплектация подросла в цене до 678 тыс. рублей, а в аналогичном месяце 2023 года она уже предлагалась за 700 тыс. рублей. Несмотря на то, что в процентном выражении рост цены незначительный — всего почти 4%, — в денежном повышение за год составило почти 22 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh.

В августе этого года «АвтоВАЗ» в четвертый раз за этот год поднял цены на автомобили Lada. Однако стоимость базового седана Lada Granta не увеличилась и составляет прежние 700 тыс. рублей. Таким образом, с 2021 года по настоящий момент самая дешевая модификация Lada Granta выросла в цене на 25%, отметили в компании.

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