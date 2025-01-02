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Пиротехника взорвалась прямо в багажнике автомобиля в Петербурге

В Петербурге фейерверки взорвались в багажнике автомобиля

Фейерверки взорвались прямо в багажнике автомобиля в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал «Питерач. Новости Питера».

«Владелец транспортного средства поместил в багажник фейерверки, которые уже были использованы. Однако, вероятно, не все из них сработали при запуске», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, фейерверки выбили стекла в автомобиле и начали разлетаться по парковке. Машина при этом не загорелась. Пострадали другие машины или нет, не сообщается.

До этого в Ярославле во дворе запустили салют, затем искры от него полетели в людей и машины. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль». На размещенных в сети кадрах видно, что сначала салют бьет в небо, а затем искры разлетаются в рядом припаркованные машины и людей.

Ранее в Подмосковье сгорела дотла машина с фейерверками, устроив огненное шоу.

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