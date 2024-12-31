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Салют влетел в людей и машины в Ярославле и попал на видео

На видео попало, как салют полетел в людей и машины в Ярославле

В Ярославле во дворе запустили салют, затем искры от него полетели в людей и машины. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль».

«Ума нет», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что сначала салют бьет в небо, а затем искры разлетаются в рядом припаркованные машины и людей.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в законе нет четкой формулировки, как наказывать за подобные действия. Депутат предложил относить подобные нарушения к статье 156 Уголовного кодекса РФ. По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего.

Ранее красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео.

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