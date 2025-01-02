Автобус с детьми перевернулся в Турции

В Турции школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Halk TV.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в центральном районе Сур города Диярбакыр. Школьный автобус вез учеников в начальную школу Зиярет. После того как автобус потерял управление в районе Зиярет в деревне Гюнхан, он съехал с дороги и опрокинулся в поле», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и восемь учеников, все получили легкие травмы. Пострадавших отправили в ближайшие больницы.

30 декабря сообщалось, что на автодороге «Сортавала» произошел инцидент, в котором пассажирский автобус столкнулся с кроссовером. ДТП случилось на 140-м километре трассы, недалеко от поселка Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, рейсовый автобус №2342/807, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. Установлено, что водитель автобуса не смог справиться с управлением, что и привело к заносу.

Ранее сообщалось об инциденте в Мытищах, где маршрутка выехала на встречку и чуть не спровоцировала ДТП.