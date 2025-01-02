Дед Мороз верхом на елке прокатился по центру Челябинска и попал на видео

На видео попал Дед Мороз, катающийся верхом на елке в Челябинске

В Челябинске заметили Деда Мороза, катающегося верхом на елке. Видео опубликовал Telegram-канал «Наш Челябинск».

Ночью экстремалы прицепили елку к розовому автомобилю Audi и под выстрелы фейерверков прокатились по улице Труда на большой скорости. О том, чем закончилась поездка, не сообщается.

До этого в столице на видео сняли Деда Мороза, который пытается достать подарок из грузовика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.