Благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги

В Благовещенске владелец автомобиля-гирлянды снова нарядил машину — но на этот раз правильно. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сияющая Toyota WiLL VS привлекла внимание инспекторов — пригрозили административкой, декор пришлось снять. Тут же полетели сообщения от местных: они расстраивались из-за исчезновения сверкающей легковушки, говорили, что та создавала ощущение праздника», — говорится в публикации.

В результате водитель прислушался и снова развесил огни, согласно регламенту.

До этого сообщалось, что житель Амурской области превратил свой автомобиль в гирлянду к Новому году. Его искала полиция.

«Сияющая Toyota WiLL VS на все сто готова к встрече 2025-го. Авто без внимания не остается — люди любуются и снимают на камеры. Только вся эта красота вне закона — разноцветные огоньки размещать на капотах нельзя», — передавал Telegram-канал Amur Mash.

Ранее россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля.