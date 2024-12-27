В Москве Дед Мороз на грузовике с огромным подарком попал на видео

На видео попал столичный Дед Мороз на грузовике с огромным подарком

В столице на видео сняли Деда Мороза, который пытается достать подарок из грузовика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.

До этого в Башкирии житель села Мишкино на иномарке протаранил ледовый городок.

«Гонщик нелегальный, профессиональный.... пропели? Теперь посмотрите. Вот он, на видео — летал по Мишкино, пока не впечатался в ледовый городок», — передавал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как иномарка несется по заснеженной трассе на полной скорости, после чего машину заносит и та врезается в ледовый городок.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.