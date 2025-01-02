В Китае выпустили версию автомобиля Tank 500 для бездорожья

В Китае начались продажи модели Tank 500 Hi4-Z, адаптированной для езды по бездорожью. Об этом сообщает carnewschina.com.

От обычного Tank 500 версия Hi4-Z отличается увеличенными ходами подвески, а также усиленной ходовой частью, что необходимо для преодоления трудных участков местности. Минимальный дорожный просвет составляет 210 мм, а угол въезда и съезда Tank 500 Hi4-Z — 29 °.

Гибридная силовая установка Hi4-Z построена на базе двухлитрового бензинового турбодвигателя. Вместе с ним работают два электродвигателя. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Заявленный расход топлива составляет 8,6 литра на 100 километров.

В Китае Tank 500 Hi4-Z стоит от 364 тысяч юаней (4,9 миллиона рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания Denza в первом квартале 2025 года выпустит новый кроссовер N9.

Denza N9 позиционируется как большой внедорожник. Его длина составляет 5258 миллиметров, а колесная база – 3125 миллиметров. В салоне на передней панели установлены три экрана, при этом два из них в нее интегрированы. В новом автомобиле используется компоновка сидений 2+2+2.

Автомобиль Denza N9 будет предлагаться в чисто электрической и подключаемой гибридной версиях. Также предусмотрена пневматическая подвеска.

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