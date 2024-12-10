Автобренд Livan раскрыл новинки для России

Китайский автобренд Livan собирается привезти в Россию новую гибридную машину. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Пока сроки выхода новинки неизвестны. Однако в компании также сообщили о рестайлинге кроссоверов Livan X3 Pro и Livan X6 Pro, который планируется в 2025 году. Параметры обновления также пока не раскрыли.

До этого автоэксперты сообщали, что российский автомобильный рынок в ближайшее время могут покинуть четыре китайских автобренда.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

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