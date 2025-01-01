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Названы сроки начала продаж самого большого автомобиля Denza

Продажи большого кроссовера Denza N9 начнутся в первом квартале 2025 года
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autohome.com.cn

Китайская компания Denza в первом квартале 2025 года выпустит новый кроссовер N9. Об этом сообщает autohome.com.cn со ссылкой на генерального менеджера отдела продаж марки Чжао Чанцзяна. Машина станет самой большой моделью в линейке бренда.

Denza N9 позиционируется как большой внедорожник. Его длина составляет 5258 мм, а колесная база — 3125 мм. В салоне на передней панели установлены три экрана, при этом два из них в нее интегрированы. В новом автомобиле используется компоновка сидений 2+2+2. Для пассажиров на заднем ряду предусмотрен потолочный монитор и столик.

Автомобиль Denza N9 будет предлагаться в чисто электрической и подключаемой гибридной версиях. Также предусмотрена пневматическая подвеска.

До этого китайский автобренд Kaiyi анонсировал две новинки для России.

Так, во втором квартале 2025 года появится полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале будет обновлен кроссовер Kaiyi X3 Pro.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.

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