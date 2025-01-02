Названы самые надежные автобренды в мире

Автомобильный портал HotCars перечислил самые надежные автобренды 2024 года.

Отмечается, что в 2024 году были проанализированы данные более чем 300 тыс. автомобилей (модели 2000–2025 годов выпуска). Составлен список проблем, начиная от незначительных неприятностей, таких как скрип тормозов, до серьезных поломок двигателей, трансмиссии и отказа аккумуляторных батарей электромобилей.

Так, на первом месте в рейтинге находится японская компания Subaru, надежность автомобилей которой оценивается в 68 баллов. У моделей этого бренда высокое качество сборки. Кроме того, машины отличаются долговечностью.

На втором месте с 65 баллами находится Lexus. Эти автомобили сочетают в себе высочайшую надежность и комфорт. Причем надежностью славятся не только модели с традиционными моторами, но и гибридные модификации.

Почетное третье место досталось Toyota, который называют бесспорным королем надежности. Рейтинг надежности Toyota в 2024 году составил 62 балла.

Кроме того, в десятку самых надежных автобрендов по итогам 2024 года вошли Honda, Acura, Mazda, Audi, BMW, Kia, Hyundai.

До этого россиянам назвали главные минусы китайских автомобилей.

Так, машины практически всех китайских производителей отличаются плохой динамикой. Мощность двигателей недостаточна: машины медленно разгоняются.

В салонах китайских машин шумно, часто кожаная отделка соседствует с дешевым пластиком, а тачскрины плохо реагируют на прикосновения.

Обычно кузова таких машин не защищены от коррозии. В целом, такие автомобили рассчитаны на 5-10 лет. Кроме того, на них завышены цены.

Ранее был назван критический пробег для автомобилей из разных стран.