Назван критический пробег для автомобилей из разных стран

Журнал «За рулем» назвал критический пробег для автомобилей из разных стран.

«Максимально допустимый пробег для легковушек из Китая составляет на данный момент всего 70–100 тыс. километров, дальше за них попросту никто не готов поручиться, во всяком случае – пока», — говорится в публикации.

Отмечается, что для американских автомобилей этот показатель составляет 150–160 тыс. километров, европейские и корейские автомобили лучше приобретать при пробеге до 200–220 тыс. километров. Японские машины остаются надежными при пробеге свыше 250 тыс. километров. Если у автомобиля на одометре большие цифры, это повод задуматься о целесообразности покупки.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что перед покупкой подержанного автомобиля следует провести несколько проверок.

В частности, необходимо обратить внимание на износ рулевого колеса. Второе, надо осмотреть накладки на педали. Есть вероятность, что оригинальные накладки износились и были заменены новыми, что может свидетельствовать о серьезном пробеге и скрытых проблемах с автомобилем. Примерно то же самое происходит с боковыми частями сидений.

Кроме того, следует обратить внимание на сварку кузова в проемах. На заводе процесс сварки автоматизирован, поэтому она получается очень аккуратной. Если машину ремонтировали, швы будут неровными.

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