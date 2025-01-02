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Французские хулиганы в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля

BFMTV: во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 984 автомобиля
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Stephanie Lecocq/Reuters

В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли почти тысячу автомобилей. Об этом, ссылаясь на министерство внутренних дел страны, сообщает телеканал BFMTV.

По данным полиции, в ночь 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года было подожжено 984 автомашины. Правоохранители задержали 420 человек и взяли под стражу 310 человек.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что большое число происшествий также было связано с неправомерным использованием фейерверков, в том числе их запуском в полицейских и пожарных.

22 декабря сообщалось, что в центре Екатеринбурга неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль.

18 декабря неизвестный метнул коктейль Молотова в патрульную машину полиции. Пожар удалось потушить, пострадавших не было, но машина получила повреждения.

Ранее магаданец объяснил поджог двух машин подготовкой к утилизации.

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