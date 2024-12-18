В Москве коктейль Молотова метнули в машину полиции

В Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома», — говорится в публикации.

Пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет, однако оказалась повреждена машина.

До этого в Липецке на мужчину, прибывшего со специальной военной операции (СВО), напали в автобусе.

Отмечается, что группа молодых людей грубо нарушала общественный порядок в автобусе. Супруга бойца СВО сделала молодежи замечание, после чего возник конфликт. В результате одна из девушек позвонила брату, чтобы тот заступился за нее. Впоследствии в салон автобуса зашел мужчина, который с кулаками налетел на военного.

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