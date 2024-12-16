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Магаданец объяснил поджог двух машин подготовкой к утилизации

Житель Магадана сжег два автомобиля и заявил, что готовил их к утилизации

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МЧС Магаданской области

Житель Магадана поджег два автомобиля и объяснил свои действия подготовкой машин к утилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Магаданской области.

«Дознаватель МЧС России выяснил, что мужчина сам сжег свои неэксплуатируемые автомобили. Таким образом он хотел быстро подготовить их к утилизации», — отмечается в сообщении.

Пожар произошел 16 декабря на улице Дорожная, очевидцы сообщили о горящих машинах в МЧС. Пожарные прибыли на место и потушили машины, в результате инцидента никто не пострадал. На опубликованном фото видно, что автомобили были припаркованы рядом. Огонь полностью уничтожил их, от машин остались только обгоревшие кузова.

До этого стало известно, что массовое ДТП заблокировало движение в Лефортовском тоннеле в Москве.

Ранее в Башкирии Volkswagen разорвало пополам при ударе об автобус.

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