Магаданец объяснил поджог двух машин подготовкой к утилизации

Житель Магадана поджег два автомобиля и объяснил свои действия подготовкой машин к утилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Магаданской области.

«Дознаватель МЧС России выяснил, что мужчина сам сжег свои неэксплуатируемые автомобили. Таким образом он хотел быстро подготовить их к утилизации», — отмечается в сообщении.

Пожар произошел 16 декабря на улице Дорожная, очевидцы сообщили о горящих машинах в МЧС. Пожарные прибыли на место и потушили машины, в результате инцидента никто не пострадал. На опубликованном фото видно, что автомобили были припаркованы рядом. Огонь полностью уничтожил их, от машин остались только обгоревшие кузова.

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