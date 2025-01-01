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Почти 30 человек пострадали при столкновении микроавтобусов на востоке Турции

В турецком Карсе 27 человек пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами
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dha.com.tr

В провинции Карс на востоке Турции произошло ДТП с микроавтобусами, при котором пострадали не менее 27 человек. Об этом сообщает DHA.

По данным агентства, ДТП случилось вечером на перекрестке. Одно транспортное средство с пассажирами следовало в город Сарыкамыш, а другое — в Кагызман. На фото с места происшествия видно, что один микроавтобус впечатал второй в столб, от чего тот почти завалился на бок. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

14 ноября в турецком городе Айдыне 84-летний водитель въехал в кафе и совершил наезд на несколько человек. На кадрах видно, что гости заведения и прохожие не успели увернуться от автомобиля. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых один человек находился в тяжелом состоянии.

Ранее на видео попали 30 автомобилей, которые столкнулись в Турции из-за гололеда.

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