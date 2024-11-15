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Появилось видео из турецкого кафе, которое разнес автомобилем 84-летний водитель

В Турции на видео попало, как 84-летний водитель разнес кафе на автомобиле

14 ноября в турецком городе Айдыне 84-летний водитель въехал в кафе и совершил наезд на несколько человек. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на турецкие СМИ.

«Сначала мужчина врезался в стену, затем продолжил движение задним ходом и заехал во внутрь кафе — он протащил за собой посетителей вместе со столами до конца заведения», — написали в паблике.

На кадрах видно, что гости заведения и прохожие не успели увернуться от автомобиля. Сообщается о четырех пострадавших, среди которых один человек находится в тяжелом состоянии. Что стало причиной потери управления машиной, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов Турции устанавливают обстоятельства аварии.

До этого появилось видео из кабины автобуса в момент ДТП в Санкт-Петербурге. 27 октября произошла авария на площади Восстания. На кадрах видно, как у водителя во время руления начинаются судороги, однако он все равно старается управлять транспортным средством. Из-за удара мужчина едва не вылетает из водительского кресла.

Ранее сообщалось, что мигрант на уборочной машине облил улицы Петербурга грязью и попал на видео.

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